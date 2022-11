Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hexaom: vers un transfert des cotations sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 18:00









(CercleFinance.com) - Hexaom annonce que l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires a approuvé ce jour le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris compartiment B, vers le marché Euronext Growth Paris.



Par conséquent, le Conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre ce transfert qui devrait -sous réserve de l'accord d'Euronext Paris- être réalisé dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.



'Ce projet vise à permettre à la société Hexaom d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris', indique Hexaom.





