Hexaom: une nouvelle offre pour les professionnels

(CercleFinance.com) - Hexaom indique proposer désormais une nouvelle offre de services clé en main pour les professionnels sous la marque HexaPro, 'grâce à son expérience centenaire, sa stabilité financière et ses excellentes relations avec les collectivités'.



Cette offre s'adresse aux entreprises, collectivités, investisseurs et porteurs de projets, souhaitant construire ou rénover des bâtiments à usage public, tels que des micro-crèches, des espaces de co-living pour séniors, des bureaux ou des cabinets médicaux.



HexaPro sera déployée dans toutes les entités de construction et rénovation du groupe, avec de nombreuses références disponibles sur l'ensemble du territoire. Une équipe dédiée sera présente à chaque étape de la réalisation du projet d'investissement.





