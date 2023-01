Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hexaom: transfert sur Euronext Growth le 9 janvier information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 08:43









(CercleFinance.com) - Hexaom annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif le 9 janvier 2023.



Ce transfert, approuvé par le comité des admissions d'Euronext le 4 janvier, va permettre à Hexaom de simplifier son fonctionnement et de diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en continuant à bénéficier des attraits des marchés financiers.



Le constructeur de maisons individuelles précise que son code ISIN d'identification des actions reste inchangé, mais que le mnémonique devient ALHEX. Par ailleurs, l'action Hexaom reste éligible au dispositif PEA-PME.





