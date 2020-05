HEXAOM : revenus trimestriels en baisse de 4,9% à périmètre constant

(AOF) - Hexaom a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en recul de 4,9% à périmètre constant à 195,8 millions d'euros. Sans surprise le spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons a précisé que la fin du trimestre a été perturbée par les mesures de confinement. La société stipule qu'elle aborde la période de déconfinement avec confiance et détermination, tout en restant vigilante sur les points qui pourraient ralentir la reprise, en particulier le retard subi par le groupe durant la période entre la signature du contrat et le démarrage de la construction.

Le constructeur souligne en effet que, durant le confinement, une majorité de clients a été dans l'impossibilité de signer l'acquisition de leur terrain (absence de signature électronique dans de nombreuses études notariales) et l'instruction des permis de construire par les administrations a été fortement ralentie voire arrêtée.

Le groupe indique qu'à la fin du mois d'avril, les chantiers tournent en moyenne à 50% (contre un maintien de 15 à 20% de l'activité en début de crise) et que ce chiffre devrait continuer d'augmenter au fil du déconfinement.

