Hexaom: résultat net négatif, plombé par la rénovation B2B 22/03/2023 à 18:21

(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 1060 ME en 2022, en croissance organique de 6,3% par rapport à 2021.



Dans le même temps, le résultat opérationnel est passé de 32 ME à -28,7 ME, tandis que le résultat net est passé de 22,7 ME à -37,9 ME.



L'activité est fortement pénalisée par la Rénovation B2B qui fait face depuis plusieurs mois à des difficultés en partie liées à une croissance trop forte et mal maîtrisée de son activité, indique Hexaom.



La société précise avoir mis en place un plan d'action mais 'l'inertie induite par ces contrats à long terme retarde de facto les effets du plan d'actions mis en place et par conséquent son impact sur le redressement des résultats'.



Le Groupe demeure néanmoins confiant au sujet d'une amélioration très sensible de sa marge opérationnelle courante 2023.

Disposant d'une structure financière 'très saine', le groupe indique qu'il continuera à l'avenir de 'gagner des parts de marché dans tous ses métiers'.