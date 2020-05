Hexaom : repli du CA trimestriel de -2,6%

(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du Groupe Hexaom pour le premier trimestre s'établit à 195,8 millions d'euros, en repli de -2,6% (-4,9% à périmètre constant) par rapport au 1er trimestre 2019.

'Après un bon début d'année, en phase avec les performances commerciales de l'exercice 2019, la fin du trimestre a été perturbée par les mesures de confinement imposées par le gouvernement pour freiner la pandémie de Covid-19', explique le groupe.

'Le Groupe prépare activement son retour à une activité plus normative et a établi un plan de déconfinement qui sera mis en oeuvre dès le 11 mai prochain. Ce plan prévoit un ensemble de mesures qui permettront notamment la réouverture des agences commerciales et des centres de travaux dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, tout en privilégiant le télétravail lorsque cela est possible. Les procédures d'organisation ont été adaptées et l'aménagement des locaux a été revu de façon à permettre aux équipes de fonctionner et d'accueillir les clients', indique Hexaom.