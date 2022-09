Hexaom pénalisé par sa branche de Rénovation B2B

(AOF) - En repli de 6,5% à 19,45 euros, Hexaom accuse l'une des plus fortes baisses du SRD après la publication de résultats semestriels dégradés. Au premier semestre 2022, le promoteur immobilier spécialisé dans les maisons a réalisé un résultat net de 1,2 million d'euros, en baisse de près de 90%. Le groupe familial explique cette chute par la perte opérationnelle de 13,1 millions d'euros enregistrée par l'activité Rénovation B2B et par une dépréciation de goodwill de 5,1 millions d'euros sur sa filiale Atelier des Compagnons.

Le groupe rappelle que ce premier semestre a été particulièrement marqué par une forte tension sur les matériaux de construction tant sur leur disponibilité que sur leur coût.

Si l'activité Construction de Maisons a pu en partie limiter les effets de ce contexte défavorable, l'activité Rénovation B2B a, quant à elle, subi de plein fouet ces hausses tarifaires générant ainsi une perte opérationnelle significative.

Le résultat opérationnel courant est ainsi divisé par un peu plus de deux à 7,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 1,4% contre 3,2% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 549,1 millions, en hausse de 9,9% à périmètre constant. Cette croissance est portée par l'activité Construction de Maisons (426,1 millions, soit +10,4%), l'activité Rénovation B2C (26,4 millions, soit +8,6%) ainsi que l'Aménagement foncier (16,6 millions, soit +181,4%) et la Promotion (31,3 millions, soit +17,2%).

L'activité Rénovation B2B, nettement plus pénalisée par la tension accrue sur les approvisionnements, subit un important retard de production.

Ce décalage vient se cumuler à une limitation volontaire de la croissance décidée par le groupe, dans un contexte de restructuration visant à renouer avec un développement rentable. Le chiffre d'affaires sur cette activité s'inscrit en baisse de 14,4% à 48,6 millions.

Du fait des performances commerciales enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2021 et d'un début d'exercice 2022 conforme aux prévisions, la production du groupe s'affichera en croissance sur l'ensemble de l'exercice 2022 pour ainsi dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Le groupe reste néanmoins vigilant au dénouement de ses marges sur chantiers en cours sur le deuxième semestre avant de pouvoir bénéficier des ajustements tarifaires appliqués depuis plusieurs mois pour faire face aux hausses continues des coûts de construction.

Hexaom sera tout particulièrement attentif et actif dans la structuration et le redressement de sa filiale Atelier des Compagnons.

Une nette amélioration des performances de l'activité Rénovation B2B est ainsi attendue sur le deuxième semestre.

L'exercice de cette activité restera cependant nettement déficitaire en 2022, un retour à l'équilibre des résultats étant attendu en 2023.

Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 41 euros sur Hexaom dans le sillage de cette publication. Les résultats semestriels sont décevants uniquement pénalisés par une nouvelle grosse contreperformance en Rénovation B2B fortement affectée par la hausse des coûts, observe le broker. Les performances des autres divisions sont en revanche en ligne voire meilleures qu'anticipé ajoute-t-il.

Dans un communiqué distinct, la société a annoncé son intention de transférer la cotation de ses titres du marché règlementé d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris.

Ce projet vise à permettre à la société d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris.

Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement de la société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Inquiétude et prudence

La Capeb se veut prudente dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle table sur une croissance de l'activité comprise entre 1,5 et 2,5 % en 2022 du fait des incertitudes économiques et de la hausse des prix. De son côté la Fédération française du bâtiment (FFB) affiche ses inquiétudes quant à la chute des ventes de logements neufs pour 2023. Elle appelle également à mesurer l'impact de la transition écologique et numérique sur la filière. La norme RE2020 engendrerait ainsi des surcoûts de 5 à 12%. Elle souhaiterait voir instauré un " Conseil national de la construction " en rappelant que le secteur a créé plus de 8.000 emplois durant le premier trimestre.