HEXAOM ne versera pas de dividende 2019, AG probablement à huis clos

(AOF) - Hexaom a annoncé que face face à la situation exceptionnelle de la crise sanitaire du Covid-19, le conseil d'administration du groupe a décidé de ne pas proposer le versement du dividende de 1,10 € par action initialement prévu au titre de l'exercice 2019. L'assemblée générale des actionnaires se déroulera, quant à elle, comme prévu le 26 mai 2020, probablement à huis clos.

La société ajoute que cette décision ne remet pas en cause sa politique de distribution sur le long terme. Elle s'explique par la volonté du groupe de préserver ses fondamentaux, sa situation de trésorerie mais aussi de veiller à une juste répartition des efforts demandés à chacun, dans un contexte de solidarité nationale.

L'entreprise précise qu'elle a un faible endettement et une trésorerie solide. Ainsi, à fin 2019, la trésorerie active s'établissait à 130,3 millions d'euros. Elle ajoute que le carnet de commandes élevé représente plus d'une année de chiffre d'affaires.

Hexaom souligne que les impacts de la pandémie de Covid-19 sur le groupe sont encore difficiles à évaluer avec précision car très variables selon les activités et les régions. A l'heure actuelle, le groupe continue de fonctionner et observe un maintien d'au moins 15 à 20% de l'activité sur ses chantiers. L'activité commerciale, très pénalisée dans les premiers jours de confinement avec une chute marquée des contacts, se redresse progressivement. Les bureaux d'études sont en grande partie opérationnels et préparent la reprise d'activité post- confinement.

