Hexaom : ne va pas proposer de divdende à la prochaine AG

(CercleFinance.com) - Dans un point de situation lié au coronavirus, le groupe Hexaom annonce ce soir avoir décider de ne pas proposer le versement du dividende de 1,10 euro par action, initialement prévu au titre de l'exercice 2019. 'Cette décision ne remet pas en cause la politique de distribution d'Hexaom sur le long terme. Elle s'explique par la volonté du Groupe de préserver ses fondamentaux, sa situation de trésorerie mais aussi de veiller à une juste répartition des efforts demandés à chacun, dans un contexte de solidarité nationale', explique le groupe.

Valeurs associées HEXAOM Euronext Paris +5.58%