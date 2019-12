HEXAOM met la main sur le groupe Plaire

" Cette opération illustre la volonté du groupe Hexaom de poursuivre sa politique de développement en renforçant à la fois son maillage territorial et sa diversification vers des relais de croissance porteurs ", peut-on lire dans un communiqué.

(AOF) - Hexaom annonce lundi l'acquisition de la totalité du capital du groupe Plaire, constructeur de maisons individuelles, promoteur et lotisseur, basé à La Rochelle (17). Ce dernier réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et affiche une rentabilité opérationnelle de 7%. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Le groupe Plaire sera consolidé dans les comptes d'Hexaom à compter du 16 décembre 2019.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.