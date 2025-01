Hexaom, Mersen, Sanofi, Solutions 30...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Elis

Le spécialiste des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Hexaom

Hexaom a finalisé la prise de participation de 75,5% du capital du groupe HDV. Dirigé par son fondateur et Président, Didier Vicens, âgé de 50 ans, le groupe HDV a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et dispose d'une structure financière très saine. Cette acquisition sera immédiatement relutive. Didier Vicens et trois managers restent actionnaires du groupe HDV à hauteur de 24,5% du capital. Ils conservent leurs fonctions et se sont engagés à accompagner le développement du groupe sur les prochaines années.

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats annuels.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech détaillera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mersen

Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2024 de 1,244 milliard d'euros, en croissance organique de 2,6% par rapport à 2023, dont plus de 2% sont liés à des augmentations de prix. Les ventes du pôle Advanced Materials s'élèvent à 690 millions d'euros, en croissance organique de 2,6% sur la période. Comme attendu, les ventes pour le marché du solaire et des semi-conducteurs en silicium sont atténuées par le niveau élevé des stocks. La croissance est particulièrement dynamique sur le marché des transports (aéronautique, ferroviaire).

OSE Immunotherapeutics

La biotech qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) salue "une étape importante vers la médecine de précision et soutient le développement d'une immunothérapie personnalisée permettant d'apporter des meilleurs résultats thérapeutiques aux patients souffrant de maladies inflammatoires à médiation immunitaire".

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Sanofi

Le groupe pharmaceutique divulguera ses résultats annuels.

Serge Ferrari

Le spécialiste des matériaux composites souples innovants signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Sogeclair

Sogeclair a enregistré une progression de son chiffre d'affaires consolidé 2024 de 6,1% à 157 millions d'euros. C'est le 15ème trimestre consécutif de hausse du chiffre d'affaires (+2,5% au quatrième trimestre malgré un effet de base défavorable). Cette croissance est portée par les marchés de l'aviation d'affaires (42,2% du CA) en hausse de 17,1%, par le secteur de la défense (5,6% du CA) en forte croissance de 24% et le spatial (2,4% du CA) en croissance de 10%.

Solutions 30

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 s'établit à 994,6 millions d'euros, soit une baisse de 5,9% par rapport à 2023. Cette évolution inclut une contraction organique de 6,5%, l'impact des récentes acquisitions pour +0,2% ainsi qu'un effet de change favorable de +0,4%. Pour l'année 2024, Solutions30 confirme ses perspectives d'une amélioration de la marge d'Ebitda ajusté du groupe, ainsi que d'une progression de l'Ebitda ajusté en valeur, en dépit de la baisse du chiffre d'affaires enregistrée.

STMicroelectronics

Le fabricant de mémoires informatiques présentera ses résultats annuels.

Voltalia

Le chiffre d'affaires 2024 de Voltalia s'établit à 546,6 millions d'euros, en progression de 10% par rapport à 2023 (+14% à taux de change constants), porté par une forte croissance des ventes d'énergie de 20% sur l'année 2024 (+25% à taux de change constants). Les ventes d'énergie et les services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 66% et de 34% du chiffre d'affaires de l'année 2024. Géographiquement, le chiffre d'affaires se répartit à 59% en Europe, 36% en Amérique latine et 5% en Afrique.

Wavestone

Le cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance pour le monde agricole livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.