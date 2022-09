Hexaom: le résultat net pdg a fondu au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 18:26

(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 549,1 ME au titre du 1er semestre 2022, en hausse de 9,9% à périmètre constant par rapport au 1er semestre 2021.



Néanmoins, dans le même temps, le groupe a vu son résultat opérationnel courant passer de 16,2 ME, à 7,6 ME, tandis que le résultat net part du groupe a presque été divisé par 10, passant de 11,2 ME à 1,2 ME.



Hexaom indique avoir été pénalisé par une perte opérationnelle significative de l'activité Rénovation B2B et par une dépréciation de goodwill. Il met néanmooins en avant sa 'solidité'avec des capitaux propres part du Groupe de 221,5 ME et une trésorerie active à 152,6 ME.



Le groupe s'attend à dépasser le milliard d'euro de chiffre d'affaires en 2022 et attend 'une nette amélioration des performances de l'activité Rénovation B2B au deuxième semestre'.



'L'exercice de cette activité restera cependant nettement déficitaire en 2022, un retour à l'équilibre des résultats étant attendu en 2023', prévient le groupe.