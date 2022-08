Hexaom: hausse du chiffre d'affaires trimestriel de 7,5% information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 17:58

(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 289,3 ME au titre du 2e trimestre, en hausse de 7,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est portée par la division construction de maisons (+7,2%, à 221 ME), l'aménagement (+200%, à 9,6 ME) et la promotion (+31,2%, à 18,5 ME). En revanche, la restauration recule de 11,8%, à 39,6 ME.



'Pour 2022, du fait des excellentes performances commerciales enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2021 et d'un début d'exercice 2022 conforme aux prévisions, la production du Groupe devrait s'afficher une nouvelle fois en croissance et ce, malgré un contexte d'allongement des délais de construction', annonce la société.