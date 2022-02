Hexaom: hausse de 9,7% du chiffre d'affaires annuel information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 18:04

(CercleFinance.com) - Hexaom publie ce soir un chiffre d'affaires de 996,6 ME au titre de l'exercice 2021, soit une hausse de 13% par rapport à 2020 (+9,7% à périmètre constant).



La croissance est tirée par tous les métiers du groupe, qu'il s'agisse de la Construction de Maisons (+3,5%, à 718,5 ME), de la Rénovation (+18,5%, à 181,7 ME), de l'Aménagement (+172,2%, à 29,4 ME) ou encore de la Promotion (+183%, à 67 ME).



Au quatrième trimestre 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 289,2 ME en hausse de +6,5% (+1,5% à périmètre constant) par rapport à la même période de l'exercice dernier.



'Ce niveau de production reste soutenu mais a été fortement impacté par l'allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment', note Hexaom.



Le groupe estime que la production devrait s'afficher à nouveau en croissance en 2022 et qu'il restera 'très vigilant sur le maintien des marges dans un contexte de hausse des prix des matériaux et d'application de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020.'