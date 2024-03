Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hexaom: hausse de 41% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Hexaom a publié vendredi soir un résultat net des activités poursuivies en croissance de 40,9% à 33,4 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en progression de 20,4% à 38,4 millions au titre de 2023, pour un chiffre d'affaires en hausse de 6,3% à 1,02 milliard.



'Les prises de commandes réalisées à fin février 2024 traduisent, comme anticipé, un marché qui reste difficile pour l'ensemble des acteurs du secteur (baisse de plus de 40% des réservations dans l'immobilier neuf en 2023)', indique toutefois le constructeur de maisons.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 5 juin de ne pas verser de dividende pour 2023 de façon à 'préserver ses fondamentaux, sa situation de trésorerie mais aussi de veiller à une juste répartition des efforts demandés à chacun dans un contexte de crise inédit'.



Hexaom anticipe une décroissance de sa production 2024 de l'ordre de 25 à 30% par rapport à 2023, mais du fait des mesures d'ajustement de sa structure de coûts, Hexaom prévoit le maintien d'une rentabilité opérationnelle entre 3 et 4% du chiffre d'affaires de l'exercice.





Valeurs associées HEXAOM Euronext Paris +7.33%