Hexaom: hausse de 15% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Hexaom publie au titre de 2021 un résultat net en hausse de 15,2% à 22,7 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en progression de 18,6% à 34,5 millions, soit une marge de 3,5% du chiffre d'affaires contre 3,3% l'année dernière.



Dans un environnement complexe toujours perturbé par les effets de la crise sanitaire, le chiffre d'affaires annuel du constructeur de maisons individuelles frôle le milliard d'euros pour s'établir à 997 millions, en hausse de 13,1% (+9,9% à périmètre constant).



Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 1,41 euro par action, avec mise en paiement le 16 juin. Pour 2022, Hexaom estime que sa production devrait s'afficher de nouveau en croissance, mais 'restera très vigilant sur le maintien de ses marges'.





Valeurs associées HEXAOM Euronext Paris -2.76%