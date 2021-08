Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hexaom : hausse d'un tiers du CA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 268,8 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2021, en hausse de 32,5% (+29,4% à périmètre constant) profitant d'un effet de base favorable et confirmant la très bonne orientation constatée depuis le début de l'année. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit ainsi à 499,4 millions d'euros, en progression significative de 25,3% (+22,7% à périmètre constant), tous les métiers du groupe présentent une forte progression de leur activité. Au regard du niveau d'activité constaté sur le premier semestre et de l'orientation de son activité commerciale, le constructeur de maisons individuelles confirme son anticipation d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 proche d'un milliard d'euros sur l'année.

