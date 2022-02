Hexaom frôle le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour 2022, du fait des excellentes performances commerciales enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2021, et malgré l'allongement des délais de construction, la production devrait s'afficher à nouveau en croissance.

Cette croissance est tirée par tous les métiers du Groupe. L'activité Construction de Maisons enregistre un chiffre d'affaires de 718,5 millions, représentant une croissance organique de 3,5%. L'activité Rénovation participe amplement à la dynamique avec une activité annuelle de 181,7 millions d'euros, en croissance de 18,5%. Enfin, les nouvelles activités Aménagement et Promotion affichent une forte hausse et participent au total pour 96,4 millions au chiffre d'affaires d'Hexaom.

(AOF) - Au quatrième trimestre 2021, le Groupe Hexaom a annoncé un chiffre d'affaires de 289,2 millions d'euros, en hausse de 6,5% (+1,5% à périmètre constant) par rapport à la même période du précédent exercice. Malgré la croissance, l'activité a été fortement perturbée par l'allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment. Sur l'année, le chiffre d'affaires frôle ainsi le milliard d'euros et s'établit à 996,6 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport à 2020 (+9,7% à périmètre constant).

