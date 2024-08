Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hexaom: forte baisse de l'activité au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 18:01









(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 196,7 ME au titre du 2e trimestre, en retrait de 33,7% par rapport à la même période un an plus tôt, en phase avec l'évolution de l'activité commerciale 2023.



L'activité de tous les secteurs est en repli, avec 170 ME en Construction de maisons (vs 248 ME précédemment), 12,5 ME pour la Rénovation (vs 15,1 ME), 11,6 ME pour la Promotion Immobilière (vs 25 ME) et 2,5 ME pour l'Aménagement foncier (vs 8,3 ME).



Sur l'ensemble du semestre, le CA total ressort à 418,4 ME, en recul de 24,2%.



Pour l'exercice 2024, compte tenu de l'embarqué à fin juillet, Hexaom confirme la décroissance anticipée de sa production annuelle de l'ordre de 25 à 30% par rapport à 2023.



Les mesures visant à adapter la structure de coûts à l'embarqué et aux conditions de marché, associées à la forte variabilité des coûts de production (100% de sous-traitance), permettent au Groupe de s'ajuster à cette baisse du chiffre d'affaires.



Celui-ci devrait ainsi maintenir une rentabilité opérationnelle 2024 satisfaisante qui s'établirait entre 3% et 4% du chiffre d'affaires annuel.







Valeurs associées HEXAOM 20,20 EUR Euronext Paris -1,46%