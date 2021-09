HEXAOM (ex MFC) : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

EXCELLENTES PERFORMANCES SEMESTRIELLES ET TRÈS BONNE ORIENTATION DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE

UNE RENTABILITÉ EN NETTE AMÉLIORATION

CONFIRMATION DES AMBITIONS DE CROISSANCE 2021 : UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL D'ENVIRON 1 MILLIARD D'EUROS

Le Conseil d'Administration d'HEXAOM, réuni le 20 septembre 2021, a arrêté les comptes du 1er semestre 2021. Ces comptes consolidés ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Résultats consolidés en M€ 30/06/2021 30/06/2020 Var. Chiffre d'affaires 499,6 398,7 +25,3% Résultat opérationnel 16,2 6,1 +165,6% Marge opérationnelle 3,2% 1,5% +1,7 pt Résultat financier -0,3 -0,2 - Résultat net 11,6 3,9 +197,4% Marge nette 2,3% 1,0% +1,3 pt

Une activité en forte accélération

Comme annoncé précédemment, le chiffre d'affaires du Groupe sur le premier semestre de l'exercice en cours ressort en très forte croissance de +25,3% par rapport au premier semestre 2020, à 499,6 millions d'euros. A périmètre constant, cette progression aurait été de +22,7%.

Toutes les activités du Groupe participent à cette croissance :

L'activité Construction de Maisons profite à la fois d'un effet de base positif par rapport à l'année dernière et d'un effet de rattrapage lié au décalage des ouvertures subi en 2020. L'activité croît de +14,9% sur la période, à 386,0 millions d'euros ;

La Rénovation (B2B et B2C) contribue à hauteur de 81,1 millions d'euros (+59,0%) au chiffre d'affaires du Groupe sur le semestre ;

Les chiffres d'affaires des activités Promotion Immobilière et Aménagement foncier ressortent respectivement à 26,7 millions d'euros (+233,8%) et 5,9 millions d'euros (+64,9%).

La montée en puissance des nouveaux métiers se reflète dans l'évolution du mix d'activité : Promotion Immobilière et Aménagement Foncier ont représenté 6,5% du chiffre d'affaires du semestre (2,9% au premier semestre 2020), la Rénovation a contribué à hauteur de 16,2% (12,8% au premier semestre 2020) et la Construction de Maisons à hauteur de 77,3% (84,3% au premier semestre 2020).

Une marge opérationnelle qui a plus que doublé

Portée à la fois par la forte croissance de la production, qui permet un meilleur amortissement des coûts fixes, et par l'amélioration progressive attendue de la rentabilité des relais de croissance, la rentabilité du Groupe ressort ainsi en forte amélioration sur le semestre. Le résultat opérationnel progresse de +165,6% à 16,2 millions d'euros. La marge opérationnelle a plus que doublé : elle s'établit à 3,2% sur le semestre contre 1,5% l'année dernière.

L'analyse par secteur d'activité met en évidence les évolutions suivantes :

Le taux de marge nette sur coûts variables de l'activité Construction de Maisons est restée quasiment stable malgré une hausse du prix des matériaux subie sur ce premier semestre. Les évolutions tarifaires pratiquées par le Groupe depuis l'année dernière ont ainsi permis de limiter l'impact de cette inflation des coûts de production. De plus, l'évolution des coûts fixes étant bien maitrisée dans un contexte de forte progression de la production, la marge opérationnelle de l'activité progresse substantiellement pour s'établir à 4,3% sur le premier semestre 2021 contre 3,2% un an plus tôt ;

est restée quasiment stable malgré une hausse du prix des matériaux subie sur ce premier semestre. Les évolutions tarifaires pratiquées par le Groupe depuis l'année dernière ont ainsi permis de limiter l'impact de cette inflation des coûts de production. De plus, l'évolution des coûts fixes étant bien maitrisée dans un contexte de forte progression de la production, la marge opérationnelle de l'activité progresse substantiellement pour s'établir à 4,3% sur le premier semestre 2021 contre 3,2% un an plus tôt ; La perte opérationnelle de l'activité Rénovation est quasiment réduite de moitié, à

-2,2 millions d'euros. L'activité B2C a atteint sa rentabilité normative : avec un résultat opérationnel de 1,6 million d'euros, multiplié par plus de 5 par rapport au premier semestre 2020, sa marge opérationnelle s'affiche à 6,6%. L'activité B2B reste déficitaire sur 6 mois compte tenu de l'effet de saisonnalité classique de ce secteur et devrait ainsi être bénéficiaire à fin 2021. Les mesures destinées à améliorer le pilotage de la marge sont par ailleurs en cours d'implémentation ;

est quasiment réduite de moitié, à -2,2 millions d'euros. L'activité a atteint sa rentabilité normative : avec un résultat opérationnel de 1,6 million d'euros, multiplié par plus de 5 par rapport au premier semestre 2020, sa marge opérationnelle s'affiche à 6,6%. L'activité reste déficitaire sur 6 mois compte tenu de l'effet de saisonnalité classique de ce secteur et devrait ainsi être bénéficiaire à fin 2021. Les mesures destinées à améliorer le pilotage de la marge sont par ailleurs en cours d'implémentation ; Promotion Immobilière et Aménagement Foncier affichent un résultat opérationnel largement positif de 1,8 million d'euros, soit une marge opérationnelle de 5,5% sur le semestre : la rentabilité des deux relais de croissance continue à évoluer favorablement vers un objectif cible de marge opérationnelle annuelle supérieure à 7%.

Le résultat net annuel s'établit à 11,6 millions d'euros, en hausse de +197,4% pour une marge nette qui ressort à 2,3% contre 1,0% au premier semestre 2020. Le bénéfice net atteint 1,64 euro par action contre 0,63 à fin juin 2020.

Au 30 juin 2021, la structure financière est solide avec des capitaux propres part du Groupe qui s'élèvent à 210,1 millions d'euros, une trésorerie active de 149,2 millions d'euros et un endettement de 137,6 millions d'euros. La trésorerie nette d'endettement s'établit ainsi à 11,6 millions d'euros au 30 juin 2021, en retrait par rapport à son niveau du 31 décembre 2020 de 29,5 millions d'euros compte tenu du paiement du dividende et de la montée en puissance de l'activité Promotion et Aménagement Foncier, plus consommatrice de besoin en fonds de roulement.

Une dynamique commerciale toujours soutenue

Augurant de la poursuite d'une croissance soutenue dans les prochains mois, les indicateurs avancés d'activité du Groupe sont tous très bien orientés :

L'activité Construction de Maisons enregistre 5 637 ventes à fin août 2021, soit une hausse de +29,4% en nombre de maisons vendues et de +36% en valeur : par ces chiffres, HEXAOM continue de démontrer l'adéquation de son offre avec les besoins des Français ;

enregistre 5 637 ventes à fin août 2021, soit une hausse de +29,4% en nombre de maisons vendues et de +36% en valeur : par ces chiffres, HEXAOM continue de démontrer l'adéquation de son offre avec les besoins des Français ; Bénéficiant à la fois du dynamisme du marché de la rénovation et du bon positionnement des offres du Groupe d'un point de vue stratégique comme commercial, les prises de commandes dans l'activité Rénovation B2C ressortent en progression de +41,7% à fin août 2021, à 33,2 millions d'euros. L'activité de courtage du Groupe via sa franchise Illico Travaux poursuit aussi son développement à un rythme soutenu grâce à son modèle économique original qui continue d'attirer de nouveaux franchisés. Enfin, les prises de commandes de la Rénovation B2B ressortent à 70,8 millions d'euros à fin août 2021, en retrait de -29,3%, en ligne avec les attentes. Comme annoncé précédemment, le Groupe procède à une stabilisation volontaire du carnet de commandes de l'activité en vue de se focaliser sur le pilotage de sa marge ;

du Groupe via sa franchise Illico Travaux poursuit aussi son développement à un rythme soutenu grâce à son modèle économique original qui continue d'attirer de nouveaux franchisés. Enfin, les prises de commandes de la ressortent à 70,8 millions d'euros à fin août 2021, en retrait de -29,3%, en ligne avec les attentes. Comme annoncé précédemment, le Groupe procède à une stabilisation volontaire du carnet de commandes de l'activité en vue de se focaliser sur le pilotage de sa marge ; Les prises de commandes à fin août 2021 pour l'activité Aménagement Foncier continuent de progresser avec un carnet de commandes (stock réservé non acté) qui atteint 36,3 millions d'euros contre 29,9 millions d'euros à fin mars 2021 et 22,2 millions d'euros à fin décembre 2020 ;

S'agissant enfin de la Promotion Immobilière, le Backlog à fin août 2021 ressort à 96 millions d'euros contre 60,1 millions d'euros (hors Groupe Claimo) à fin décembre 2020 : l'activité continue de faire preuve d'une belle vitalité malgré les difficultés administratives qui perdurent.

Perspectives

Fort de la qualité des résultats publiés au titre du premier semestre, de la très bonne orientation des prises de commandes et de la visibilité qu'elles confèrent au Groupe, HEXAOM réitère sa confiance quant à la forte croissance de son activité sur l'ensemble de l'exercice : le Groupe anticipe un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2021.

En dépit de la hausse du coût des matériaux et de la tension sur celui de la main d'œuvre, qui amènent le Groupe à être particulièrement vigilant sur le maintien de ses marges dans son activité Construction de Maisons, HEXAOM anticipe néanmoins une progression de sa rentabilité sur l'année qui sera portée par le volume de sa production favorisant une meilleure absorption des coûts fixes ainsi que par la poursuite de la montée en puissance de ses relais de croissance relutifs.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, le 4 novembre 2021 après bourse.





À PROPOS DU GROUPE



Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 11 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 80 000 rénovations, plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 881,8 M€ en 2020.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

CONTACTS HEXAOM

Patrick Vandromme

Président Directeur Général

Tél 02 33 80 66 61

E-mail pvandromme@hexaom.fr

EDIFICE Communication

Axelle Vuillermet

Relations Analystes/Investisseurs/Presse

Tél 07 77 68 62 34

E-mail axelle@edifice-communication.com Jean-Christophe Godet

Directeur Administratif et Financier

Tél 02 33 80 66 61

E-mail finances@hexaom.fr





GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Backlog (activité promotion) : représente le chiffre d'affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour l'activité de promotion. Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d'affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire).

Carnet de commandes (activité aménagement foncier) : représente les réservations de terrains enregistrées non annulées et non encore actées.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Evolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction, commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances …).

Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Endettement : comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes hormis les dettes locatives selon le retraitement de la norme IFRS 16.

Trésorerie nette d'endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de l'endettement.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWxuZMlnZ5rHlm6bapZnaJZnmmiVx2SXl2adk2lqZJzIaW5gnW1jmsaXZnBilWlt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71047-hexaom_rs-2021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com