Hexaom enregistre une perte nette en 2022

(AOF) - Spécialiste de la construction de maisons individuelles et de la rénovation, Hexaom a enregistré une perte nette de 37,9 millions d'euros en 2022 après un profit de 22,7 millions l’année précédente. Le résultat opérationnel courant est, lui, tombé 1,9 million d’euros contre 34,5 millions d'euros en 2021. Les comptes du groupe ont été pénalisés par la hausse des coûts de construction et de l’énergie. En revanche, le chiffre d'affaires a progressé légèrement à 1,06 milliard d'euros contre 997 millions d'euros.

Concernant son activité Construction de Maisons, ses prises de commandes représentent un chiffre d'affaires de 941,1 millions d'euros, en repli de 18,4%.

Sur cette activité, les ventes des deux premiers mois de l'année 2023 restent dans cette tendance et représentent un chiffre d'affaires de 115,4 millions d'euros en repli de 14,2% en valeur.

Sur l'année 2022, le groupe maintient un niveau de trésorerie élevé. Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 188,3 millions d'euros et la trésorerie active à 158,6 millions d'euros. La trésorerie nette d'endettement ressort à la clôture à 42,2 millions d'euros.

En outre, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale annuelle du 1er juin prochain de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2022.

Quant à ses perspectives 2023, le groupe table sur une amélioration très sensible de sa marge opérationnelle courante 2023.

Double peine pour le secteur

La Fédération française du bâtiment (FFB) a récemment alerté sur l'effondrement du marché des logements neufs. Sur les huit premiers mois de 2022, les ventes du marché de la maison neuve en secteur diffus se sont écroulées de 26,8% sur un an. Quant aux ventes de maisons neuves en secteur groupé, les ventes aux particuliers ont chuté de 17,3 % sur un an au premier semestre, tandis que les ventes aux institutionnels ont reculé de 23 %. La tendance est la même pour les mises en vente de logements collectifs, en repli de 9,8%.

Ces mauvaises tendances s'accompagnent d'un recul des investissements publics, alors que les remboursements de PGE débutent. Du fait d'un manque de visibilité, les collectivités locales préfèrent mettre en suspens certains projets. Elles doivent également affronter une baisse de leurs ressources et une augmentation significative des coûts de l'énergie et des travaux. Or les investissements les plus importants sont généralement réalisés durant les troisième et quatrième années de mandat des collectivités, c'est-à-dire en 2023 et 2024. Cela représente donc un manque à gagner important pour le secteur.