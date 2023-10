Hexaom: confirme son objectif de CA pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 18:11

(CercleFinance.com) - Le Groupe Hexaom publie un chiffre d'affaires de 552 ME au premier semestre 2023,en hausse de 10,3% à périmètre comparable.

De son côté, le résultat opérationnel progresse de 4,3% à 21,6 ME soit une marge opérationnelle de 3,9%.



Le résultat net des activités poursuivies ressort à 15,4 ME, contre 15 ME un an plus tôt.



Pour l'année 2023,le Groupe confirme une croissance de son chiffre d'affaires annuel (à périmètre d'activités comparable) de l'ordre de 5 à 7% avec une rentabilité opérationnelle en amélioration.



Pour 2024,le Groupe estime que les conditions de marché resteront difficiles, notamment sur le 1ertrimestre, et confirme une décroissance de la production (de l'ordre de 25 à 30%) qu'il anticipe déjà depuis plusieurs mois.