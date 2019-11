Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hexaom : confirmation des objectifs sur 2019 Cercle Finance • 05/11/2019 à 17:55









(CercleFinance.com) - Le groupe Hexaom annonce ce soir avoir réalisé, sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019, un chiffre d'affaires de 601,4 millions d'euros, en hausse de +3,4% par rapport à la même période lors de l'exercice précédent. Sur le seul troisième trimestre, les revenus s'affichent à 183,4 millions d'euros, en hausse de +7,1%. 'Les niveaux de production constatés sur les 9 premiers mois de l'année confortent les objectifs du Groupe qui anticipe pour l'exercice une nouvelle progression de son activité, accompagnée d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle dans la Rénovation', indique Hexaom s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées HEXAOM Euronext Paris -1.32%