Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hexaom: chiffre d'affaires à -13,2% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - Au titre du premier trimestre de l'exercice en cours, le Groupe Hexaom réalise un chiffre d'affaires de 221,8 ME en repli de 13,2% (à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année dernière, qui constituait une base de comparaison élevée.



Dans le détail, l'activité recule de 14% dans la construction de maisons, de -1,5% dans la rénovation, de -50% dans l'aménagement foncier et de +11,4% dans la promotion immobilière.



Pour l'exercice 2024, Hexaom anticipe une décroissance de sa production de l'ordre de 25 à 30% par rapport à 2023. Le groupe estime qu'il devrait maintenir une rentabilité opérationnelle 'satisfaisante', entre 3% et 4% du chiffre d'affaires annuel.



'Fort d'un socle solide et d'une structure financière très saine, Hexaom est confiant dans sa capacité à saisir les opportunités qui se présenteront et à rebondir dès que les conditions de marché seront plus favorables', ajoute la firme.





Valeurs associées HEXAOM Euronext Paris -0.88%