Hexaom: CA en repli de 2,4% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 260 ME au titre du 4e trimestre, en repli de 2,4% par rapport à la même période un an plus tôt.

Néanmoins, sur l'ensemble de l'exercice 2023, le CA ressort à 1016 ME, en progression de 5,4% par rapport à 2022.



Le Groupe confirme une amélioration de sa rentabilité opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice écoulé.



En 2024, au regard de l'évolution des prises de commandes sur les 18 derniers mois, le Groupe prévoit une décroissance de sa production de l'ordre de 25 à 30%.



Le groupe estime être 'l'un des acteurs les mieux armés pour traverser

ce cycle de marché complexe, saisir les opportunités qui se présenteront et asseoir ses positions dans chacune de ses activités.'





