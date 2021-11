Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hexaom : baisse de moins de 2% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 207,8 millions d'euros pour le troisième trimestre 2021, en légère baisse de 1,7% (-4,2% à périmètre constant), variation principalement imputable à l'activité construction de maisons résultant d'un effet de base très défavorable. Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année s'établit à 707,5 millions, en croissance de 16% (+13,4% à périmètre constant), l'ensemble des métiers du groupe immobilier participant à cette forte progression. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Hexaom confirme attendre une forte croissance de son activité avec un chiffre d'affaires qui s'établira à environ un milliard d'euros et anticiper une progression de sa rentabilité.

Valeurs associées HEXAOM Euronext Paris -0.47%