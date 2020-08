Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hexaom : baisse de 4,9% du CA au 1er semestre Cercle Finance • 07/08/2020 à 07:34









(CercleFinance.com) - Hexaom indique avoir enregistré un chiffre d'affaires de 397,5 millions d'euros au premier semestre 2020, en retrait de 4,9% par rapport à la même période de 2019 (-7,3% à périmètre constant), dont une baisse de 7,1% sur le seul deuxième trimestre. 'Après un bon début d'exercice reflétant le niveau élevé des prises de commandes 2019, les mesures de confinement imposées par le gouvernement pour freiner la pandémie de la Covid-19 ont pesé sur le reste du semestre', explique le constructeur de maisons individuelles. S'il 'aborde la deuxième partie d'exercice avec confiance', Hexaom reste 'particulièrement attentif aux délais administratifs observés depuis le début de la crise sanitaire qui pourraient impacter le rythme des ouvertures de chantiers prévues' sur cette période.

