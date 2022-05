Hexaom affiche une croissance de 13% au premier trimestre

(AOF) - Le groupe Hexaom a annoncé un chiffre d'affaires de 260,6 millions d'euros au titre du premier trimestre 2022. Ainsi, malgré une base de comparaison élevée et un allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment, la production du Groupe progresse de 13% par rapport à la même période de l'exercice dernier. Cette croissance est tirée tout particulièrement par la Constructions de Maisons Individuelles (+13,9% à 204 millions d'euros), la Rénovation BtoC (+18%) et l'Aménagement foncier (+145,1%).

Au 31 mars 2022, le carnet de commandes Construction de Maisons représente un chiffre d'affaires de 232 millions d'euros en retrait de 20,1% en nombre et de 9,3% en valeur. Ce niveau d'activité est réalisé dans un contexte de fortes évolutions tarifaires pratiquées pour faire face à la hausse des coûts de construction (matériaux et sous-traitance) ainsi qu'à l'évolution des normes règlementaires (RE 2020).

Le prix de vente moyen du trimestre progresse fortement pour s'établir à 148 300 euros HT, contre 134 500 euros HT à fin 2021.

Pour 2022, du fait des excellentes performances commerciales enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2021, et malgré un allongement des délais de construction, la production du groupe devrait s'afficher une nouvelle fois en croissance.

