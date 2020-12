Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hexaom : acquisition de 51% du groupe Claimo Cercle Finance • 23/12/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Hexaom annonce avoir pris une participation de 51% dans le groupe Claimo, acquisition effective à compter du 15 décembre, l'accord prévoyant en outre des modalités d'évolution progressive de cette participation. Intervenant dans l'aménagement foncier et la promotion immobilière de logements, cette société opère principalement dans les départements de la Vienne, de la Charente-Maritime, de la Vendée, de la Loire Atlantique et plus récemment en Gironde. En 2020, elle a enregistré un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions d'euros avec une rentabilité opérationnelle proche de 9%, ce qui fera de cette prise de participation une opération relutive pour Hexaom.

