Hexaom : acquisition à La Rochelle

(CercleFinance.com) - Hexaom (ex Maisons France Confort) annonce l'acquisition de la totalité du capital du groupe Plaire, constructeur de maisons individuelles, promoteur et lotisseur, basé à La Rochelle, qui sera consolidé dans les comptes de Hexaom à compter du 16 décembre 2019. A l'origine constructeur de maisons individuelles, avec à ce jour la construction d'une centaine de maisons par an, cette société s'est diversifiée depuis 2009 dans les domaines de la promotion immobilière et de l'aménagement de lotissements. Acteur de l'immobilier Rochelais, elle intervient désormais sur toute la région à travers un réseau de quatre agences et compte une trentaine de collaborateurs pour près de 30 millions d'euros de chiffres d'affaires et une rentabilité opérationnelle de 7%.

