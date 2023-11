Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hexaom: +3,5% de CA au 3e trimestre, objectifs confirmés information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 18:24









(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 203,6 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 3,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, l'activité progresse de 7,6% dans la Construction de Maisons, de +13,4% dans la Rénovation B2C mais recule de 52,9% dans l'Aménagement foncier et de -11,5% dans la Promotion immobilière.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 8,4%, à 755,6 ME.



Dans ce contexte, le groupe cible une croissance de son chiffre d'affaires 2023 (à périmètre d'activités comparable) de l'ordre de 5 à 7% avec une rentabilité opérationnelle en amélioration.



Pour 2024,dans un marché toujours difficile, notamment sur le 1ertrimestre, le Groupe prévoit une décroissance de la production de l'ordre de 25 à 30%, anticipée depuis plusieurs mois.



'Un plan d'actions vigoureux a ainsi été mis en place progressivement visant notamment à ajuster la structure de coûts au retournement du marché, préserver les marges et maîtriser le BFR', souligne Hexaom.





Valeurs associées HEXAOM Euronext Paris +4.35%