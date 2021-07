Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hexagon : acquisition d'Infor EAM pour 2,75Mds$ Cercle Finance • 07/07/2021 à 17:07









(CercleFinance.com) - Hexagon va acquérir l'activité EAM d'Infor. Cet accord pour acquérir l'activité globale EAM (enterprise asset management) d'Infor, porte sur un montant d'environ 2 750 MUSD. Les termes de l'accord incluent l'établissement d'une relation commerciale plus profonde entre Hexagon et Infor ainsi qu'entre Hexagon et Koch Equity Development, toutes deux filiales de Koch Industries. ' Hexagon acquiert une solution de gestion des actifs de premier ordre, basée sur le modèle SaaS - Infor EAM - qui est utilisée pour suivre les actifs, numériser les opérations de maintenance et permettre aux clients de presque tous les secteurs d'atteindre une efficacité opérationnelle optimale ' indique le groupe. ' Avec cette nouvelle acquisition dans le domaine du logiciel, Hexagon, comme d'autres acteurs du monde industriel (Siemens, Schneider, Honeywell...), confirme le déplacement de la valeur ajoutée des machines-outils vers les logiciels ' indique Invest Securities.

