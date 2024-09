Hewlett-Packard, Tesla, US Steel... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Hewlett-Packard Entreprise

Hewlett-Packard Entreprise a a publié au titre de son troisième trimestre fiscal des revenus de 7,7 milliards de dollars en croissance de 10%, ressortant au-dessus du consensus de marché. Son bénéfice ajusté par actions s'établit à 50 cents à comparer à un consensus de 47 cents. La firme américaine a dégagé 31,8% de marge brute ajustée sur la période, contre un peu plus de 33% de consensus .HPE a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action de 1,85 à 1,95 dollar à une fourchette de 1,92 à 1,97 dollar.

Nio

Nio est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir dévoilé de bons résultats pour deuxième trimestre. Le constructeur chinois de véhicules électriques annonce que ses livraisons ont atteint 57 373 soit une augmentation de 143,9 % sur un an et de 90,9 % par rapport au premier trimestre 2024. Les ventes de véhicules ont rapporté 15 67 milliards de renminbi (2,15 milliards de dollars) soit un bond de 118,2 % sur un an et de 87,1 % par rapport au premier trimestre 2024.

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street ce jeudi après que le constructeur automobile américain a maintenu selon Reuters son projet de déploiement en Chine et en Europe de son logiciel d'assistance à la conduite entièrement autonome (FSD) début 2025, sous réserve de l'approbation des régulateurs. Cette annonce intervient un mois avant le dévoilement par le groupe d'Elon Musk de son produit robotaxi, "Cybercab", qui sera pourvu de la technologie qui aide les conducteurs à accélérer, freiner et conduire en ville et sur autoroute.

US Steel

Selon une information rapportée par Reuters, Joe Biden s'apprête à bloquer l'acquisition du sidérurgiste américain US Steel par son concurrent japonais Nippon Steel. En pleine campagne pour le scrutin présidentiel de novembre, la candidate du parti démocrate Kamala Harris avait exprimé son désaccord concernant le projet d'achat de l'entreprise sidérurgique américaine par Nippon Steel Corporation, lors d'une visite officielle à Pittsburgh lundi.