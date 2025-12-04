Hewlett Packard prévoit un chiffre d'affaires trimestriel faible, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails aux paragraphes 4-5,7,9)

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, en raison de la prudence des dépenses des entreprises dans un contexte d'incertitude économique, ce qui a entraîné une baisse de 5 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Les dépenses des entreprises sont restées faibles en raison des efforts d'optimisation des coûts dans le sillage de l'incertitude économique et des taux d'intérêt élevés, ce qui a affecté des entreprises telles que HPE.

Alors que les entreprises investissent massivement pour développer des capacités d'IA, elles tentent également d'optimiser les coûts sur le matériel existant, ce qui pèse sur des fournisseurs comme HPE et Dell Technologies DELL.N .

Les analystes s'attendent à ce que la faiblesse macroéconomique continue de peser sur les secteurs du calcul, du stockage et de la mise en réseau.

HPE est également confronté à une concurrence accrue de la part des fabricants de serveurs rivaux, notamment Dell Technologies DELL.N et Super Micro Computer SMCI.O .

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 9 et 9,4 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 9,90 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires des serveurs de HPE pour les trois mois clos le 31 octobre a chuté de 5% à 4,5 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires de son segment cloud hybride a chuté de 12% à 1,41 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est établi à 9,68 milliards de dollars, en dessous des estimations de 9,94 milliards de dollars.

HPE a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 dans une fourchette de 2,25 à 2,45 dollars, contre une projection précédente comprise entre 2,20 et 2,40 dollars.