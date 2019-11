HEWLETT PACKARD ENTREPRISE : les revenus ne sont pas à la hauteur des attentes

Elle a également maintenu sa prévision d'un free cash flow situé entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars.

La société issue de la scission de l'ex-HP prévoit toujours un bénéfice par action ajusté compris entre 1,78 et 1,94 dollar pour l'exercice 2020, dont de 42 à 46 cents au premier trimestre. Le marché cible respectivement 1,85 dollar et 42 cents.

Le chiffre d'affaires d'HPE a reculé de 9% à 7,2 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 7,4 milliards. Il a baissé de 7% à taux de change constants et hors effets de périmètre.

(AOF) - Hewlett Packard Enterprise a publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes, mais des ventes décevantes. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice 2019, le groupe américain spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 480 millions de dollars, soit 36 cents par action, contre une perte nette de 757 millions de dollars ou -52 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 49 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus.

