Hewlett Packard Enterprise plus optimiste sur ses profits annuels

(AOF) - Hewlett Packard Enterprise a présenté des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 392 millions de dollars, soit 29 cents par action, contre un bénéfice net de 9 millions de dollars ou 1 cent par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 47 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus.

Le chiffre d'affaires d'HPE a augmenté de 1% à 6,9 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 6,93 milliards. Il a reculé de 2% à taux de change constants.

S'agissant de ses perspectives, le groupe technologique a relevé sa prévision de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2021, désormais anticipé entre 1,88 et 1,96 dollar, dont de 44 à 52 cents au quatrième trimestre. Le groupe visait entre 1,82 et 1,94 dollar auparavant et le marché ciblait 1,89 dollar.

Le free cash flow sur l'exercice est pour sa part désormais anticipé entre 1,5 et 1,7 milliard de dollar contre de 1,2 à 1,5 milliard de dollars précédemment.

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.

Forte croissance prévue

Le marché mondial des PC devrait enregistrer une croissance de 35% au quatrième trimestre 2020 pouratteindre 143 millions d'unités,d'après le cabinet d'études Canalys.Au final le total des ventes de PC sur l'année 2020 devrait se situer à 458 millions d'unités, après un bond de 17%.La croissance devrait s'élever à1,4 % en 2021.

Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.