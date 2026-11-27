Hetero serait sur le point d'obtenir l'autorisation des autorités indiennes pour un médicament générique de Gilead destiné à la prévention du VIH

par Rishika Sadam

Le laboratoire pharmaceutique indien Hetero est sur le point d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'une version générique du lenacapavir, le médicament à action prolongée de Gilead Sciences pour la prévention du VIH GILD.O , ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

La société a déposé une demande d'autorisation pour les formes orales et injectables du lenacapavir, ont précisé ces sources. L'une d'entre elles a indiqué que le lancement était prévu en février.

Un comité consultatif chargé d'évaluer les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour le compte de l'Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO) a recommandé mercredi le lenacapavir générique d'Hetero, ont indiqué ces sources.

Commercialisé par Gilead sous le nom de Yeztugo, le lenacapavir est administré par injection deux fois par an, offrant ainsi une alternative aux comprimés oraux quotidiens de prophylaxie pré-exposition (PrEP), bien que le traitement comprenne également des comprimés oraux lors de la mise en place du traitement.

« On estime qu'en Inde, 1,7 million de personnes exposées au risque de contracter le VIH pourraient bénéficier de la PrEP, mais moins d'une sur 100 y a actuellement accès », a déclaré Eldred Tellis, directeur exécutif du Sankalp Rehabilitation Trust.

Ces médicaments doivent être intégrés aux programmes de prévention du gouvernement pour une meilleure couverture, a-t-il ajouté.

Une autorisation élargirait l'accès à la prévention du VIH en Inde, où l'on estimait à 2,56 millions le nombre de personnes vivant avec le virus en 2024, ce qui représentait environ 6,3 % des cas dans le monde, selon l'Organisation nationale de lutte contre le sida.

L'Organisation mondiale de la santé a recommandé le lénacapavir comme option supplémentaire de prévention du VIH après que des essais cliniques ont démontré son efficacité élevée dans la prévention de l'infection.

Gilead commercialise également le lénacapavir sous une autre marque pour le traitement des adultes ayant déjà suivi de nombreux traitements et atteints d'un VIH multirésistant.

On ignore pour l'instant si la version générique d'Hetero sera également autorisée pour cette indication en Inde.

Hetero et le Contrôleur général des médicaments de l'Inde n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Jeudi, la société a déclaré avoir commencé à expédier des versions génériques du lénacapavir injectable vers l'Afrique, avec l'intention de fournir 300 000 flacons à la Zambie, à l'Ouganda et au Zimbabwe.

Gilead a accordé une licence à six fabricants de médicaments génériques, dont Hetero et Dr. Reddy's Laboratories REDY.NS , pour fabriquer et fournir du lénacapavir générique dans 120 pays à revenu faible ou intermédiaire.

Hetero a indiqué qu'elle prévoyait de fournir du lénacapavir générique à 10 pays africains supplémentaires début 2027.

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