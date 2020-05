HERTZ s'est mis sous la protection de la loi sur les faillites

(AOF) - Son sort faisait de moins en moins mystère ces dernières semaines. Hertz s'est placé vendredi sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Le spécialiste américain de la location de véhicules a été victime de la pandémie de Covid-19 et de son impact dévastateur sur la demande. Pour rappel, le groupe avait accusé une perte nette de 356 millions de dollars lors du premier trimestre 2020, ou -2,50 dollars par action, contre une perte nette de 147 millions de dollars, ou -1,54 dollar par action, un an plus tôt.

