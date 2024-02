Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hertz: perte trimestrielle plus lourde que prévu information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 14:07









(CercleFinance.com) - Hertz a fait état mardi d'une perte trimestrielle plus marquée que prévu, le loueur de voitures ayant notamment pâti de la dépréciation de son parc de véhicules électriques.



Le groupe basé en Floride indique que sa perte nette s'est établie à 418 millions de dollars sur les trois derniers mois de l'année, soit -1,36 dollar par action, contre un profit de 173 millions de dollars (50 cents par titre) il y a un an.



A titre de comparaison, les analystes financiers anticipaient un manque à gagner bien plus limité, de l'ordre de 76 cents l'action.



Dans un communiqué, Hertz explique avoir bénéficié d'une demande stable et d'un environnement de taux plus stable, des éléments qui ont toutefois été compensés par les coûts de sa flotte de véhicules électriques.



Le groupe dit d'ailleurs avoir l'intention de réduire le nombre de voitures électriques qu'il exploite en 2024, tout en allégeant les dépenses associées à un certain nombre d'autres postes.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 7% pour approcher 2,2 milliards de dollars, une performance globalement en ligne avec le consensus.



Dans les échanges d'avant-Bourse, le titre Hertz progressait d'environ 1%.





Valeurs associées HERTZ GLOBAL NASDAQ 0.00%