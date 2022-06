Hertz : nouveau programme de rachat d'actions de deux milliards de dollars

(AOF) - Hertz a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de deux milliards de dollars. Ce nouveau programme intervient sept mois après l'annonce du dernier programme de rachat de deux milliards de dollars, en novembre 2021.

Avec environ 200 millions de dollars restants dans le programme de rachat précédent, la société de location de voitures peut maintenant racheter jusqu'à 2,2 milliards de dollars de ses actions, ce qui représente environ 31% de la capitalisation boursière de Hertz, qui s'élève à 7,10 milliards de dollars au cours de clôture des actions de mardi.

"L'augmentation de l'autorisation souligne la confiance de la direction et du conseil d'administration dans l'orientation de la société", a déclaré le directeur général Stephen Scherr.

