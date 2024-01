Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hertz: Jefferies n'est plus à l'achat sur le titre information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses abaisse sa recommandation sur le titre passant d'achat à conserver avec un objectif de cours de 8 $.



' EV pose des problèmes de rentabilité à court terme pour Hertz. Les problèmes de réparation des véhicules électriques, les dépenses d'exploitation et les DPU plus élevées limiteront la rentabilité à court terme ' indique Jefferies.



L'analyste a réduit son estimation d'EBITDA pour 2024 de 35 % à environ 500 millions de dollars. ' Nous pensons que +815 millions de dollars se révélera probablement trop optimiste '.



' Étant donné que la résolution de ces problèmes n'est ni simple ni rapide, nous n'avons pas beaucoup de conviction, même dans notre estimation réduite de l'EBTIDA pour 2024, ce qui limite la hausse à court terme '.





