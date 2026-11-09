Heron Therapeutics bondit après l'annonce de l'acquisition de CorMedix

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9 novembre - ** Le cours de l'action Heron Therapeutics

HRTX.O progresse de 31,4% pour atteindre 38 centimes

** La société a accepté d'être rachetée par CorMedix Therapeutics CRMD.O moyennant une contrepartie initiale de 145 millions de dollars et jusqu'à 55 millions de dollars de paiements conditionnés à la performance

** Cette acquisition ajoute au portefeuille de CorMedix quatre produits administrés en milieu hospitalier, dans des centres de chirurgie ambulatoire ou dans des centres de perfusion

** Heron annonce par ailleurs un chiffre d’affaires net de 35,3 millions de dollars au troisième trimestre, contre 38,2 millions de dollars un an plus tôt

** “L’acquisition par CRMD des actifs de HRTX constitue une nouvelle étape pour aller au-delà de DefenCath et des pressions liées à la période post-TDAPA, et nous estimons que cette opération est judicieuse tant sur le plan tactique que stratégique; le cours de l’action étant nettement inférieur à notre juste valeur, nous voyons un potentiel de hausse à ces niveaux”, - RBC Capital Markets

** En tenant compte des fluctuations en cours de séance, HRTX a chuté de 71,1% depuis le début de l’année