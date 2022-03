Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : vers une cassure des 1.100E, les 1.000E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 11:03









(CercleFinance.com) - Ursula von der Leyen a décidé unilatéralement de 'punir' les oligarques russes (qu'est-ce qui dans son mandat l'y autorise ?) en les privant de produits de luxe (embargo sur les exports)... qui sont majoritairement français.

Hermès retombe donc sur les 1.100E et se dirige vers le test du plancher des 1.040E des 12 et 20/05/2021, dans le meilleur des cas, avec ensuite le comblement du 'gap' des 1.030E du 21/04 puis des 1.001 du 13/04.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -3.13%