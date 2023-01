Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : vers un re-test du zénith des 1.675E information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 17:54









(CercleFinance.com) - Hermès se hisse vers 1.655E et s'achemine inexorablement vers un re-test du zénith des 1.675E : la capitalisation d'Hermès dépasse de nouveau les 175MdsE (elle talonne celle de l'Oréal) et se rapproche -à 1,3%-des 185MdsE, soit 50% de la capitalisation de LVMH.

Le CAC40 reste plus que jamais un indice 'luxe' (KHOLP) comme le Nasdaq-100 fut jusqu'à début 2022 un indice 'GAFAM'.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +2.20%