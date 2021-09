Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : vers un re-test des 1.350 ? information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 11:03









(CercleFinance.com) - Hermès ouvre un 'gap' au-dessus de 1.293E et franchit en force les 1.300: le N°2 du luxe (par sa capitalisation) pourrait s'acheminer vers un re-test des 1.350 du 13 août: le titre digère déjà les injonctions de Pékin contre les inégalités de revenus et le luxe ostentatoire.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.63%