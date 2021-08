Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : vers un re-test des 1.220E ? information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 11:08









(CercleFinance.com) - Hermès ricoche sous 1.282E (ex-'gap' du 18/08) et s'achemine vers un re-test du récent plancher des 1.220E des 19 et 20 août. La situation se dégraderait d'avantage en cas d'enfoncement du plancher des 1.204E (plancher du 8 juillet et 20 août en intraday), avec les 1.073E en ligne de mire (ex-zénith du 7 mai), puis les 1.058E ('gap' du 19 mai).

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -1.80%