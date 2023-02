Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : vers un double-top sous 1778/1762E ? information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Hermès n'a pas profité de ses ventes et de ses profits record pour améliorer son record du 3 février: le titre semble se diriger vers un double-top sous 1778 puis 1762E ce 17 février.

Un signal baissier pourrait se matérialiser en cas de rupture du support des 1675 du 10 février, avec un 1er objectif à 1.575/1.578E, l'ex-zénith du 14/12/2022, sachant que le support oblique moyen terme gravite vers 1.600E.





