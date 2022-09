Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: un bail conclu pour une boutique à Atlanta information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 16:36









(CercleFinance.com) - Simon, le premier exploitant américain de centres commerciaux, a annoncé lundi avoir conclu avec le groupe de luxe français Hermès un bail portant sur une boutique au sein du Phipps Plaza d'Atlanta.



'Hermès est synonyme de savoir-faire artisanal et d'un riche héritage', a rappelé Vicki Hanor, la responsable de l'activité luxe chez Simon.



'Son arrivée au Phipps Plaza constitue une nouvelle étape captivante dans l'évolution du secteur du luxe, conformément aux attentes des consommateurs d'Atlanta', a-t-elle expliqué.



Ce point de vente, qui s'étend sur une superficie de 650 mètres carrés, devrait ouvrir à la fin du deuxième trimestre 2024.





