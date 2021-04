Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : tutoie 982E, vers un re-test des 1.018E ? Cercle Finance • 08/04/2021 à 10:45









(CercleFinance.com) - Hermès tutoie 982E, sa meilleure clôture historique du 17 mars: le titre pourrait tenter un re-test des 1.018E, son étrange zénith intraday du 19 février, en forme d'ilot de retournement ('gap' à la hausse puis 'gap' à la baisse dès le lendemain + longue mèche haute... un vrai 'bulltrap' !). En cas de repli, le support à surveiller, c'est l'oblique haussière qui gravite vers 940E.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +2.69%