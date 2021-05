Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : teste de nouveau 1.058E, potentiel limité ? Cercle Finance • 03/05/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Hermès soulève de nouveau la résistance des 1.058E, c'est à dire le 'fixing' d'ouverture des 23 et 29/30 avril. Le titre reste enfermé depuis 1 semaine au sein d'un corridor 1.038/1.058E, un 'gap' restant béant au-dessus de 1.030E (le 21/04). La dernière grande oscillation entre 890E et 980E avait validé un objectif de 1.070E... qui ne laisse pas beaucoup place pour un nouveau rallye haussier: avec un bref test des 1.065E le 29/04, l'objectif a peut-être déjà été validé.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.34%